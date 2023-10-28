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Араухо: «В прошлом году «Барселона» тоже проиграла в первом класико, но выиграла ла лигу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Я расстроен поражением. Игра вышла из-под контроля, когда мы немного сбавили темп. Мы должны были больше контролировать мяч. Я всегда хочу побеждать. Думаю, я провел хороший матч в той роли, которую должен был играть. Против Винисиуса всегда сложно играть. Мы должны продолжать в том же духе. В прошлом году мы тоже проиграли в первом класико, но выиграли ла лигу», — приводит слова Араухо Marca.

«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне ла лиги и занимает третье место в турнирной таблице (24 очка).

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