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Испания

Сегодня, 15:56

Пике повторил антирекорд «Барселоны» по удалениям

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике повторил антирекорд каталонского клуба по красным карточкам в своей последней игре в карьере.

35-летний испанец получил удаление в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:1). Футболист сине-гранатовых начал игру на скамейке запасных и в перерыве поспорил с судьей Хесусом Хилем Мансано по поводу удаления форварда Роберта Левандовски. Позже арбитр удалил Пике за оскорбления.

Эта красная карточка стала 11-й в карьере 35-летнего игрока. Столько же удалений получал легендарный Христо Стоичков.

Замыкает тройку самых грубых игроков за всю историю «Барселоны» — Хосеп Гвардиола — 9 красных карточек.

Жерар Пике
Роберт Левандовски
Хосеп Гвардиола
Христо Стоичков
ФК Барселона
ФК Осасуна
2
0
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