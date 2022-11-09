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Испания

Сегодня, 18:25

Пике прилюдно поцеловал свою новую девушку в своем последнем матче. Игру посетила Шакира с детьми

Жерар Пике прилюдно поцеловал возлюбленную на матче, в котором присутствовала Шакира
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Появилось видео, как защитник «Барселоны» Жерар Пике прилюдно поцеловал свою новую девушку в своем последнем матче за клуб.

Как сообщили испанские СМИ, за игрой испанца с трибун вместе с их детьми наблюдала его бывшая супруга — певица Шакира. Судя по всему, видео было сделано после матча.

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле этого года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У них двое сыновей — Милан и Саша. Ранее пара не могла решить, с кем должны остаться дети. Певица намеревалась переехать в США и забрать сыновей с собой, а Пике хотел добиться права быть их законным опекуном.

Жерар Пике
ФК Барселона
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