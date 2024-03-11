Канселу: «Ямаль — невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет — это не для всех»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил игру своего одноклубника Ламина Ямаля в текущем сезоне.

«Ламин — невероятный игрок. Играть за «Барсу» в 16 лет — это не для всех. Он — особый талант, но в футболе одного таланта недостаточно. Вам нужен менталитет, и, судя по тому, что я вижу, у Ламина он есть. Его ждет большое будущее, если он не будет отвлекаться», — приводит слова Канселу Barca Times.

В нынешнем сезоне 16-летний Ямаль сыграл 37 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. Контракт испанца с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.