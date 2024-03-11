Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

11 марта, 16:38

Канселу: «Ямаль — невероятный игрок. Играть за «Барселону» в 16 лет — это не для всех»

Футболист Ламин Ямаль
Ламин Ямаль.
Фото AFP
Telegram Дзен

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил игру своего одноклубника Ламина Ямаля в текущем сезоне.

«Ламин — невероятный игрок. Играть за «Барсу» в 16 лет — это не для всех. Он — особый талант, но в футболе одного таланта недостаточно. Вам нужен менталитет, и, судя по тому, что я вижу, у Ламина он есть. Его ждет большое будущее, если он не будет отвлекаться», — приводит слова Канселу Barca Times.

В нынешнем сезоне 16-летний Ямаль сыграл 37 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро. Контракт испанца с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

Жоау Канселу
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
1
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «У Гюлера большое будущее в «Реале»

Роналдо: «После перехода в «Реал» Мбаппе сможет получить «Золотой мяч»