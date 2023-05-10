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Испания

Сегодня, 15:30

Защитник «Байера» Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Байера» Джереми Фримпонг попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает журналист Санти Овалле.

По информации источника, футболист сегодня обсуждался как вариант для усиления правого фланга обороны.

Единственной проблемой, которая помешает «Барселоне» подписать игрока, является большая сумма компенсации, которую «Байер» с высокой вероятностью потребует за главную звезду команды.

Также сообщалось, что игроком интересуются в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне защитник сыграл 43 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2025 года.

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