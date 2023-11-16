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Испания

Сегодня, 07:22

Защитник «Байера» Гримальдо заявил, что в будущем хотел бы играть в Испании

Виктория Кравченко
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Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«В будущем я хотел бы играть в Испании, так как это та лига, о которой я всегда говорил, что хочу играть в ней, что хочу играть дома. Но в данный момент я очень счастлив в Леверкузене. Я здесь совсем недавно и хочу наслаждаться этим еще больше», — цитирует Гримальдо Kicker.

Гримальдо — воспитанник «Барселоны». К «Байеру» 28-летний футболист присоединился из в июле 2023 года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Алехандро Гримальдо
ФК Байер
ФК Барселона
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