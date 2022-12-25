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Испания

Сегодня, 19:03

Защитник Ферлан Менди летом может покинуть «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Ферлан Менди может покинуть «Реал» следующим летом, сообщает Fichajes.

27-летний француз хочет перейти в команду, где будет иметь твердое место в основном составе.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за 27-летнего игрока 50 миллионов евро. Причем эта сумма распространяется на все клубы, кроме «ПСЖ». Парижанам «Реал» продаст Менди только при активации опции выкупа в размере 250 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах за мадридский клуб и отметился 1 голевой передачей.

ФК Реал
Ферлан Менди
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