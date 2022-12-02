Гвардиол: «Я хотел бы играть за «Реал». Это самый большой клуб в мире»

Защитник «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол признался, что хотел бы играть за «Реал».

«Реал» — самый большой клуб в мире, так что кто знает... может быть, однажды я смогу там сыграть. Да, я бы хотел. Модрич не должен мне ничего рассказывать о «Реале», в этом нет необходимости. Я уже все знаю, я знаю, что это самый большой клуб в мире, и как важно быть связанным с такой командой", — цитирует Relevo Гвардиола.

20-летний хорват выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.