Защитник Лоди не вернется в «Атлетико» пока там работает Симеоне

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Защитник Ренан Лоди, который выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», вряд ли вернется в «Атлетико» на следующий сезон, сообщает журналист Маттео Моретто.
У футболиста до сих пор остаются напряженные отношения с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне.
Лоди может получить второй шанс в «Атлетико» только в том случае, если Симеоне покинет команду.
В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел в чемпионате Англии 14 матчей.
Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.