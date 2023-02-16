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Испания

Сегодня, 18:36

Защитник Лоди не вернется в «Атлетико» пока там работает Симеоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Ренан Лоди, который выступает на правах аренды за «Ноттингем Форест», вряд ли вернется в «Атлетико» на следующий сезон, сообщает журналист Маттео Моретто.

У футболиста до сих пор остаются напряженные отношения с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне.

Лоди может получить второй шанс в «Атлетико» только в том случае, если Симеоне покинет команду.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел в чемпионате Англии 14 матчей.

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Атлетико
ФК Ноттингем Форест
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