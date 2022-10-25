Защитник Начо может покинуть «Реал» предстоящим летом

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Защитник «Реала» Начо Фернандес может покинуть испанский клуб предстоящим летом, сообщает Fichajes.
Действующий контракт связывает 32-летнего футболиста со «сливочными» до конца сезона.
Отмечается, что у Начо Фернандеса есть сразу два варианта в Испании — защитник может перейти в «Севилью» или «Бетис».
За первую команду «Реала» Начо Фернандес провел 282 матча. В них защитник записал на свой счёт 15 голов и 9 голевых передач.
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Основные источники исследования