Защитник «Осасуны» Гарсия после поражения от «Барселоны» раскритиковал судей

Защитник «Осасуны» Давид Гарсия после поражения от «Барселоны» (0:2) в полуфинале Суперкубка Испании раскритиковал работу судей.

«Для меня в моменте с первым голом было все очень очевидно. Три минуты спустя в аналогичной ситуации наша атака была сорвана, и был дан свисток в пользу той же команды. Случайно или нет, но всегда одни и те же команды получают выгоду от судей», — приводит Football Espana слова Гарсии.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом». Матч пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.