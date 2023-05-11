Рамос обратился к Бускетсу, объявившему об уходе из «Барселоны»: «Удачи на следующем этапе»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос высказался об уходе полузащитника Серхио Бускетса из «Барселоны» в конце сезона.

«Соперник, который делает каждое противостояние благородным, верный товарищ и абсолютно элитный футболист. Удачи на твоем следующем этапе, Серхио! Обнимаю», — написал Рамос в социальной сети.

34-летний Бускетс — воспитанник академии «Барселоны». За первую команду он дебютировал в 2008 году и провел 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» полузащитник восемь раз стал чемпионом Испании и семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, по три раза — победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.