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Испания

Сегодня, 06:22

Источник: Серхио Рамос вернется в сборную Испании

Руслан Минаев
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вернется в сборную Испании, сообщает As.

По данным источника, новый главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте собирается встретиться с потенциальными капитанами команды.

Впрочем, включение Рамоса в состав сборной на матчи отбора к Евро-2024 против Норвегии и Шотландии находится под вопросом. Это будет зависеть от выступлений игрока.

36-летний испанец не попал в состав сборной на ЧМ-2022 в Катаре. Рамос провел за национальную команду 180 матчей и забил 23 гола — он является рекордсменом по количеству матчей за сборную.

В этом сезоне на его счету 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

Серхио Рамос
Сборная Испании по футболу
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