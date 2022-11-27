Защитник «Реала» Алаба рассказал о своих отношениях с одноклубниками

Сегодня, 09:08
Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, с кем лучше всего общается в мадридском клубе.
«У меня хорошие отношения со всеми в «Реале», особенно с Кроосом и Рюдигером. Также я много общаюсь с Азаром и Бензема вне поля. И Лука Модрич стал мне как старший брат», — цитирует Алабу GQ Germany.
Футболист играет в «Реале» с мая 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования