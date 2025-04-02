Рюдигер — о матче с «Реал Сосьедад»: «Было несколько камбэков, а затем и мой гол»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал выход «Реала» в финал Кубка Испании. В ответном матче полуфинала команда сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (4:4, первая игра — 1:0).

«Я очень рад, потому что матч был очень сложным. Было несколько камбэков, а затем и мой гол. Я счастлив. «Реал Сосьедад» провел хороший матч, поэтому я говорю, что [играть против них] всегда тяжело. Но мы «Реал Мадрид», и это самое главное. Всегда идем до конца. Этот сезон очень трудный, но мы снова в финале. И мы собираемся победить!» — приводит слова Рюдигера AS.

Мадридская команда вышла в финал Кубка Испании и сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).