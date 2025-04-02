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Испания

2 апреля, 13:49

Рюдигер — о матче с «Реал Сосьедад»: «Было несколько камбэков, а затем и мой гол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал выход «Реала» в финал Кубка Испании. В ответном матче полуфинала команда сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (4:4, первая игра — 1:0).

«Я очень рад, потому что матч был очень сложным. Было несколько камбэков, а затем и мой гол. Я счастлив. «Реал Сосьедад» провел хороший матч, поэтому я говорю, что [играть против них] всегда тяжело. Но мы «Реал Мадрид», и это самое главное. Всегда идем до конца. Этот сезон очень трудный, но мы снова в финале. И мы собираемся победить!» — приводит слова Рюдигера AS.

Антонио Рюдигер после гола &laquo;Реал Сосьедад&raquo;.«Реал» вышел в финал после безумных 4:4, клуб третьей лиги выбил «Байер», «Арсенал» дождался возвращения Сака

Мадридская команда вышла в финал Кубка Испании и сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4).

Источник: AS
Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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