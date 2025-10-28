Карвахаль перенес операцию на колене и пропустит 2-3 месяца

28 октября, 13:39
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль успешно перенес артроскопию после травмы колена, сообщает пресс-служба мадридского клуба. В ближайшее время он начнет восстановление и пропустит 2-3 месяца.
У 33-летнего испанца ранее было диагностировано наличие свободного суставного тела в правом колене.
В конце сентября капитан «Реала» получил травму камбаловидной мышцы правой ноги в игре 7-го тура Ла лиги против «Атлетико» (2:5).
В этом сезоне на счету футболиста 8 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.
Alexey Bulatov
Ямаль не в теме?
