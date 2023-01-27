Защитник «Реала» Менди может пропустить около месяца из-за травмы

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Защитник «Реала» Ферлан Меди получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), сообщает AS.
У 27-летнего француза повреждение левого бедра. Если подтвердится предварительный диагноз, то футболист пропустит около месяца.
В этом случае он может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 21 февраля.
В этом сезоне Менди забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и заработал 2 желтые карточки в 14 матчах xчемпионата Испании.
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Основные источники исследования