Защитник «Реала» Менди может пропустить около месяца из-за травмы

Защитник «Реала» Ферлан Меди получил травму в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетико» (3:1), сообщает AS.

У 27-летнего француза повреждение левого бедра. Если подтвердится предварительный диагноз, то футболист пропустит около месяца.

В этом случае он может не сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» 21 февраля.

В этом сезоне Менди забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и заработал 2 желтые карточки в 14 матчах xчемпионата Испании.