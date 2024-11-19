Милитао успешно перенес операцию после травмы колена

Защитник «Реала» Эдер Милитао успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает пресс-служба мадридцев.

«В ближайшие дни Милитао начнет процесс восстановления», — говорится в сообщении.

26-летний бразилец травмировался по ходу матча против «Осасуны» (4:0) в 13-м туре ла лиги. Милитао получил подобное повреждение второй раз за полтора года. В августе 2023-го бразилец разорвал крестообразную связку на левом колене. Из-за травмы он пропустил почти весь сезон-2023/24.