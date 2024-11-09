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Сегодня, 19:45

Защитник «Реала» Милитао порвал «кресты» второй раз за полтора года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Защитника «Реала» Эдера Милитао унесли с поля на носилках в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0).
Фото Reuters
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Защитник «Реала» Эдер Милитао из-за серьезного повреждения выбыл на долгий срок, сообщает пресс-служба мадридцев.

26-летний бразилец получил травму по ходу матча против «Осасуны» (4:0) в 13-м туре ла лиги. Сообщается, что защитнику диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков на правой ноге. В ближайшие дни ему предстоит операция.

Эдер Милитао получил подобную травму второй раз за полтора года. В августе 2023-го бразилец разорвал крестообразную связку на левом колене. Из-за травмы он пропустил почти весь сезон-2023/24.

Футбол
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