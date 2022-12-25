Защитник «Реала» Начо может перейти в «Вулверхэмптон»

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Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Defensa Central.
32-летний приостановил переговоры о продлении контракт с мадридским клубом.
Действующий контракт Начо со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года, поэтому после января он сможет вести переговоры с другими клубами по поводу летнего трансфера на правах свободного агента.
В текущем розыгрыше ла лиги уроженец Мадрида провел за «Реал» 7 матчей, не отметившись результативными действиями.