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Испания

Сегодня, 20:08

Защитник «Реала» Начо сообщил руководству, что покинет команду летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Начо.
Фото Global Look Press
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Защитник «Реала» Начо Фернандес планирует летом покинуть команду, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний испанец уже сообщил о своем решении руководству мадридского клуба. Контракт Начо с «Реалом» истекает в конце сезона.

Начо является воспитанником «Реала». Он провел в команде всю карьеру. В текущем сезоне на его счету 36 матчей за команду во всех турнирах.

После 31 тура «Реал» с 78 очками лидирует в испанской ла лиге, опережая «Барселону», занимающую второе место, на 8 очков.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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