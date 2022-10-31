Защитник «Реала» высказал недовольство работой арбитра прямо во время матча с «Жироной»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остался недоволен судейством в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (1:1).

«Думаю, просто невозможно отсудить матч хуже. Невозможно», — такую фразу арбитру Марио Мелеро Лопесу сказал защитник «Реала», сообщает Marca.

Ранее Федерация футбола Испании открыла дисциплинарный процесс в отношении главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за высказывание в адрес арбитра после матча с «Жироной».

В конце встречи судьи назначили пенальти в пользу «Жироны» после фола Марко Асенсио в своей штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани.