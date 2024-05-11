Защитник «Реала» забил и отдал голевой пас впервые за пять лет в матче ла лиги

«Реал» дома разгромил «Гранаду» в матче 35-го тура первенства Испании — 4:0.

Защитник мадридцев Фран Гарсия отметился голом и результативной передачей.

По данным Opta, футболист стал первым за более чем пять лет защитником команды, забившим и отдавшим голевую передачу в одном матче ла лиги. В ноябре 2018 года подобное делал Серхио Рамос.

«Реал» набрал 90 очков в 35 матчах. «Гранада» (21) занимает 19-е место.

4 мая «Жирона» после 34 туров ла лиги одержала победу над «Барселоной» со счетом 4:2. Это позволило «Реалу», обыгравшему «Кадис» досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/24.