Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 23:01

Защитник «Ростова» Хаджикадунич арендован «Мальоркой» до конца сезона

Руслан Минаев
Деннис Хаджикадунич.
Фото ФК «Мальорка»
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Мальорку» на правах аренды, сообщила пресс-служба испанского клуба. Соглашение будет действовать до конца этого сезона.

24-летний босниец будет выступать под 5-м номером.

После аренды в «Мальме» Хаджикадунич не вернулся в «Ростов». Его контракт с российским заканчивается в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 2
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
ФК Мальме
ФК Мальорка
ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
2
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте
Захарова назвала «врожденном уродством» слова Шольца о поражении России
Менеджер рассказала об угрозах участнице «Мисс Вселенной» россиянке Линниковой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг Хихон» в 1/8 финала Кубка Испании