Защитник «Ростова» Хаджикадунич арендован «Мальоркой» до конца сезона

Сегодня, 23:01
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич перешел в «Мальорку» на правах аренды, сообщила пресс-служба испанского клуба. Соглашение будет действовать до конца этого сезона.
24-летний босниец будет выступать под 5-м номером.
После аренды в «Мальме» Хаджикадунич не вернулся в «Ростов». Его контракт с российским заканчивается в июне 2023 года.
В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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Основные источники исследования