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Защитнику «Атлетико» Ле Норману диагностировали черепно-мозговую травму после матча с «Реалом»

Алина Савинова
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«Атлетико» сообщил, что защитник Робен Ле Норман получил черепно-мозговую травму в матче 8-го тура ла лиги с «Реалом» (1:1).

В конце игры 27-летний футболист столкнулся с Орельеном Тчуамени в борьбе за верховой мяч.

«Робен Ле Норман получил сильный удар по голове на последних минутах мадридского дерби. Он сдал несколько анализов, были консультации со специалистами, которые установили, что у футболиста черепно-мозговая травма с субдуральной гематомой», — говорится в заявлении команды.

Ле Норман перешел в «Атлетико» этим летом, подписав с мадридской командой пятилетний контракт. Он провел 8 матчей за новый клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

После 8 туров «Атлетико» с 18 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч команда проведет 2 октября против «Бенфики» в Лиге чемпионов.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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