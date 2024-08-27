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Сегодня, 15:15

Заурбек Плиев рассказал, что Захарян планирует вернуться на поле в конце сентября

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Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал, что общался с Арсеном Захаряном после перенесенной полузащитником «Реал Сосьедад» операции.

6 августа Захарян успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Связь с Захаряном? Да, я разговаривал с ним сразу после операции. Сразу ему позвонил, когда он отходил от наркоза. Постоянно поддерживаю с ним связь. Настроение? Сейчас уже приходит в себя. К нему прилетели родители, он не один. Младший брат тоже с ним. Мама, папа рядом.

Поэтому Арсен спокойно восстанавливается, постоянно ездит делать процедуры, уже начинает какую-то реабилитацию, работает с голеностопом. Уверен, что он со всем справится, быстро восстановится, начнет работать уже в общей группе и будет помогать своей команде. Когда вернется на поле? Видимо, там будет зависеть от наблюдения врачей. Он сказал, что вроде бы в конце сентября должен быть на поле. Плюс-минус. Точно не знаю», — цитирует Плиева «РБ Спорт».

21-летний Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года. Сумма трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
Заурбек Плиев
ФК Реал Сосьедад
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