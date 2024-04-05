Заварзин о Захаряне: «Из него вырастет большой игрок, если он будет продолжать трудиться»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал игру российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

В матче 30-тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:0) 20-летний хавбек отличился голевой передачей.

«Захарян еще адаптируется к европейскому футболу. Игра за сборную России показала, что он уже не тот игрок, который выступал за «Динамо». Показалось, что Арсен стал быстрее мыслить на поле. Он со временем адаптируется к испанскому чемпионату. У Головина и Миранчука тоже ушло много времени, чтобы привыкнуть к уровню футбола в Европе. Они не в один день стали футболистами основного состава своих команд. Захарян становится все лучше и лучше. Из него вырастет большой игрок, если он будет продолжать трудиться. Арсен хорошо выглядит, пусть и дальше так будет», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма его трансфера из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро. Всего за испанский клуб он провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.