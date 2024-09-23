Завершивший карьеру голкипер Браво готов вернуться в футбол ради «Барселоны»

Экс-вратарь «Барселоны» Клаудио Браво заявил, что готов помочь своей бывшей команде, если каталонцам некем будет заменить травмировавшегося голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Чилиец объявил о завершении игровой карьеры в августе этого года. На клубном уровне он также выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Манчестер Сити» и «Бетис».

«Если «Барселона» позовет меня, я буду готов», — приводит слова Браво winwin.com.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что тер Штеген выбыл на долгий срок из-за разрыва подколенного сухожилия. 32-летний немец получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. Он неудачно приземлился после выхода из ворот. Голкипера унесли с поля на носилках.