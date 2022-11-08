Завершивший карьеру Пике включен в заявку «Барселоны» на следующий матч

«Барселона» объявила заявку на матч с «Осасуной» в 14-м туре чемпионата Испании, который состоится 8 ноября.

В ней оказался завершивший карьеру Жерар Пике. Вероятно, это связано с большим количеством травм у каталонцев.

В сегодняшнем матче «Барселона» из-за травм не сможет рассчитывать на Рональда Араухо, Жюля Кунде и Серхи Роберто.

3 ноября Пике объявил, что покидает «Барселону» и завершает профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.