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Испания

Сегодня, 09:32

Завершивший карьеру Пике включен в заявку «Барселоны» на следующий матч

Руслан Минаев
Жерар Пике.
Фото Reuters
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«Барселона» объявила заявку на матч с «Осасуной» в 14-м туре чемпионата Испании, который состоится 8 ноября.

В ней оказался завершивший карьеру Жерар Пике. Вероятно, это связано с большим количеством травм у каталонцев.

В сегодняшнем матче «Барселона» из-за травм не сможет рассчитывать на Рональда Араухо, Жюля Кунде и Серхи Роберто.

3 ноября Пике объявил, что покидает «Барселону» и завершает профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.

Жерар Пике
ФК Барселона
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