Жена Дани Алвеса объявила о расставании с футболистом

Жена бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, модель Хоана Санс объявила о расставании со своим супругом.

Девушка удалила совместные фотографии с футболистом у себя в соцсетях и опубликовала заявление.

«Я выбрала себе в спутники жизни человека, который в моих глазах выглядел идеальным. Он всегда был рядом, когда я нуждалась в нем, всегда поддерживал меня. Мне трудно принять то, что этот человек смог разбить меня на тысячи осколков. Я люблю его и всегда буду любить его. Но я люблю и уважаю себя, и ценю себя намного выше. Прощение приносит облегчение, поэтому я прощаю и закрываю эту главу своей жизни, которая началась 18 мая 2015 года», — написала Санс.

Дани Алвес и Хоана Санс начали встречаться в 2015 году, в 2017 году пара поженилась.

20 стало известно, что 39-летний Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Футболисту грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.