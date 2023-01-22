Жена Дани Алвеса прокомментировала обвинение мужа в сексуальных домогательствах и изнасиловании

Скандалы
Сегодня, 03:56
Хоана Санс, испанская модель и супруга защитника Дани Алвеса отреагировала на обвинения мужа в сексуальных домогательствах.
«Я знаю, кто мой муж. Я знаю, что он уважительно относится ко всем. Даже когда он знакомился со мной, он не проявлял никакого неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к моему мужу в VIP-зонах заведений, пытаясь соблазнить его прямо на моих глазах», — написала Санс у себя в соцсетях.
Также девушка выложила фотографию, на которой она и Алвес держат друг друга за руки и добавила подпись: «Вместе».
20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.
21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.
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Основные источники исследования