Жена Дани Алвеса решила подать на развод с футболистом

Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена подать на развод, сообщает Marca.

39-летнего футболиста взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, Джоана Санс, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.

В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.

Ранее женщина удалила все фотографии из одной соцсети с 39-летним игроком после того, как тот признался в измене.

Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По ее словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены.