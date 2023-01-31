Жена Дани Алвеса решила подать на развод с футболистом

Сегодня, 17:41
Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена подать на развод, сообщает Marca.
39-летнего футболиста взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, Джоана Санс, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.
В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.
Ранее женщина удалила все фотографии из одной соцсети с 39-летним игроком после того, как тот признался в измене.
Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По ее словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования