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Испания

Сегодня, 17:41

Жена Дани Алвеса решила подать на развод с футболистом

Иван Шитик
Корреспондент
Дани Алвес с женой.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, намерена подать на развод, сообщает Marca.

39-летнего футболиста взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в программе El Programa de Ana Rosa на канале Telecinco, Джоана Санс, испанская модель, не сомневается в показаниях жертвы и приняла решение очень обдуманно.

В связи с этим она решила подать на развод. Санс обратилась к Алвесу через адвокатов, поскольку тот отказался от встреч с женой в тюрьме.

Ранее женщина удалила все фотографии из одной соцсети с 39-летним игроком после того, как тот признался в измене.

Алвес находится под заключением после того, как одна из девушек написала на него заявление. По ее словам, футболист домогался до неё и изнасиловал. Сам Дани Алвес заявил, что все произошло по обоюдному согласию, однако изначально он исключал любую связь с потерпевшей, так как хотел скрыть факт измены.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
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ТБ 2.5

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23%

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19%

2.07
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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Дани Алвес
1
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