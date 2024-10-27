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Пике о победе «Барселоны» в класико: «Мы уникальны — «Реал» таким никогда не станет»

Алина Савинова
Жерар Пике.
Фото Reuters
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на разгромную победу каталонцев над «Реалом» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

«Мы уникальны. Они никогда не станут такими же, как мы. Со всеми этими молодыми ребятами из Ла Масии. Что за шоу! Какая гордость», — написал Пике в своих соцсетях.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 баллами располагается на второй строчке.

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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