Пике о финале Кубка Испании: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают»

Сегодня, 08:12
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над «Реалом» в финале Кубка Испании (3:2 после д.в.).
«В конечном счете хорошие парни всегда побеждают», — написал Пике в соцсети X.
Пике проходит по делу о коррупции — ему предъявили обвинение в связи с получением комиссионных выплат по контракту в размере 4 миллионов евро.
«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).