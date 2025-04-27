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Сегодня, 08:12

Пике о финале Кубка Испании: «В конечном счете хорошие парни всегда побеждают»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу над «Реалом» в финале Кубка Испании (3:2 после д.в.).

«В конечном счете хорошие парни всегда побеждают», — написал Пике в соцсети X.

Пике проходит по делу о коррупции — ему предъявили обвинение в связи с получением комиссионных выплат по контракту в размере 4 миллионов евро.

26&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Реал&raquo; (3:2 д.в.).Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).

Жерар Пике
ФК Барселона
ФК Реал
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