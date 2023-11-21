Жирков: «В Англии были бытовые проблемы. Трудно было адаптироваться»

Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в текущем сезоне.

— Есть мнение, что Арсен Захарян теряет текущий год в Испании. Все время уходит на адаптацию.

— Он решил поехать. Наверное, правильно сделал. Время покажет, было ли потеряно время в карьере или нет. У Захаряна есть агент, который ему поможет. Арсен получает минуты, выходит в старте, будем следить.

— Было ли вам трудно адаптироваться в Англии при переходе в «Челси»?

— Да, конечно. Язык, семья, квартира. Бытовые проблемы были у меня в Англии. Футбольных проблем было меньше.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 10 матчей и не отличился результативными действиями.