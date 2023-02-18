«Жирона» разгромила «Альмерию»

«Жирона» переиграла «Альмерию» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 6:2. Андалусийский клуб потерпел третье поражение подряд.

На 8-й минуте Валентин Кастельанос открыл счет. Затем он забил второй гол, но его отменил ВАР из-за офсайда. Тем не менее, до перерыва «Жирона» забила еще три гола.

Во второй половине гостям удалось сократить отставание, но вскоре Иван Мартин вернул хозяевам преимущество в 4 мяча, а Кристиан Стуани упрочил преимущество. В концовке Эль Билал Туре забил второй мяч «Альмерии» и установил окончательный счет.

«Жирона» набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в таблице. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 22 очка.