0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:04

«Жирона» разгромила «Альмерию»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Жирона» — «Альмерия» — 6:2.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Жирона» переиграла «Альмерию» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 6:2. Андалусийский клуб потерпел третье поражение подряд.

На 8-й минуте Валентин Кастельанос открыл счет. Затем он забил второй гол, но его отменил ВАР из-за офсайда. Тем не менее, до перерыва «Жирона» забила еще три гола.

Во второй половине гостям удалось сократить отставание, но вскоре Иван Мартин вернул хозяевам преимущество в 4 мяча, а Кристиан Стуани упрочил преимущество. В концовке Эль Билал Туре забил второй мяч «Альмерии» и установил окончательный счет.

«Жирона» набрала 27 очков и поднялась на 11-е место в таблице. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 22 очка.

Испания. Лига 1. 22-й тур
17 февр, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
6:2
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Жирона
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зидан рассказал, когда вернется к работе тренером