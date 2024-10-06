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Сегодня, 17:06

«Жирона» дома вырвала победу над «Атлетиком», голкипер хозяев отбил два пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Жирона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 9-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Хозяева вышли вперед на 39-й минуте, отличился Ясер Асприлья. Две минуты спустя гости отыгрались благодаря голу Ойяна Сансета.

Голкипер «Жироны» Пауло Гассанига отразил два пенальти. На 28-й минуте свою попытку не реализовал Алехандро Беренгер, а на 58-й забить не сумел Андер Эррера.

Решающий гол на 90+9-й минуте с одиннадцатиметрового забил Кристиан Стуани. Перед этим защитник гостей Айтор Паредес получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

«Жирона» (12 очков) поднялась на 11-е место в ла лиге. «Атлетик» (14) идет шестым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:1
Атлетик

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Жирона

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