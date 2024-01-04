Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:29

«Жирона» вырвала победу у «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
3 января. Жирона — Атлетико — 4:3.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Жирона» победила «Атлетико» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 4:3. Встреча прошла на городском стадионе Монтивилли.

Нападающий хозяев Валери на 2-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться благодаря голу Альваро Мораты. В середине первого тайма «Жирона» забила еще два гола. Перед перерывом Мората оформил дубль. Также он забил еще один гол, но его отменили из-за офсайда. Сразу после перерыва Мората сравнял счет. Уже в добавленное время полузащитник хозяев Иван Мартин забил победный гол.

«Жирона» набрала 48 очков и только по дополнительным показателям уступает «Реалу», лидирующему в турнирной таблице. «Атлетико» идет на третьей строчке — 38 очков. У «Барселоны», идущей четвертой, есть матч в запасе.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
03 янв, 23:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:3
Атлетико
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Жирона
1
Обсудить
Читайте также
Биография Александра Усика: жизнь и карьера непобежденного боксера
Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова
В Госдепе опровергли отказ США от идеи «тотальной победы над Россией»
В США рассказали о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа
Белый дом напомнил о грядущем шатдауне
«Известия» показали кадры возвращения пленных бойцов в Москву
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Сельта» вырвала победу над «Бетисом», забив в добавленное время