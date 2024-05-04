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Испания

4 мая, 21:31

«Жирона» победила «Барселону», «Реал» стал чемпионом Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
«Барселона» уступила «Жироне».
Фото Reuters
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«Жирона» обыграла «Барселону» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании — 4:2.

Голы команды из Жироны забили Артем Довбик (4-я минута), Кристиан Порту (65-я), Мигель Гутьеррес (67-я) и Кристиан Порту (75-я). У сине-гранатовых отличились Андреас Кристенсен (3-я минута) и Роберт Левандовски (45+1-я).

С учетом этого результат «Реал» (87 очков) за четыре тура до конца сезона ла лиги стал чемпионом Испании. «Жирона» с 74 очками вышла на второе место, а «Барселона» с 73 очками переместилась на третье.

«Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании. В предыдущий раз «сливочные» выигрывали лигу в сезоне-2021/22, а в прошлом году чемпионом стала «Барселона».

«Жирона» проводит четвертый сезон в ла лиге, впервые в истории попала в еврокубки и сыграет в Лиге чемпионов.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:2
Барселона
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Реал
9
31
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