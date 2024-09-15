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Сегодня, 16:30

«Жирона» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Жирона» и «Барселона» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Жирона» и «Барселона» сыграют матч 5-го тура испанской ла лиги в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне, стартовый свисток прозвучит в 17.15 по московскому времен.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала matchtv.ru.

Основные события противостояния «Жирона» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
15 сент, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, сине-гранатовые выиграли четыре матча из четырех и набрали 12 очков. У «Жироны» в активе — 7 очков.

В сезоне-2023/24 «Жирона» выиграла у «Барселоны» в обоих матчах со счетом 4:2 и заняла третье место, а сине-гранатовые стали вторыми.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона

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