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Испания

Сегодня, 16:59

«Жирона» одолела «Эспаньол», забив с пенальти в концовке матча

Руслан Минаев
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«Жирона» дома обыграла «Эспаньол» в матче 27-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на 53-й минет матча открыли хозяева благодаря удару 19-летнего защитника Арнау Мартинеса. Гости ответили на 74-й минуте — отметился форвард Мартин Брэйтуэйт.

В концовке матча за фол в штрафной прямую красную карточку получил Серхи Гомес из «Эспаньола». В составе хозяев пенальти реализовал нападающий Кристиан Стуани.

«Жирона» с 34 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эспаньола» 27 очков и 17-я строчка.

Испания. Ла Лига. 27-й тур
01 апр, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
2:1
Эспаньол
ФК Жирона
ФК Эспаньол
0
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