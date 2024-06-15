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Испания

Сегодня, 10:13

«Жирона» интересуется капитаном «Барселоны» Роберто

Виктория Кравченко
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Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в игроке заинтересована «Жирона».

На данный момент 32-летний футболист ждет решения о своем будущем от руководства каталонцев. В СМИ писали, что оклад игрока может уменьшиться.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Севилья» и «Валенсия».

В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Серхи Роберто
ФК Барселона
ФК Жирона
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