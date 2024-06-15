«Жирона» интересуется капитаном «Барселоны» Роберто

Сегодня, 10:13
Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в игроке заинтересована «Жирона».
На данный момент 32-летний футболист ждет решения о своем будущем от руководства каталонцев. В СМИ писали, что оклад игрока может уменьшиться.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуются «Севилья» и «Валенсия».
В минувшем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.