«Жирона» в добавленное время избежала поражения от «Кадиса»

Сегодня, 16:59
«Кадис» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:1.
У гостей автором забитого мяча стал полузащитник Алекс Фернандес, отличившийся на 46-й минуте.
Спастись хозяевам от поражения помог Кристиан Стуани, реализовавший пенальти на 90+11-й минуте.
После девяти туров «Жирона» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Кадис» располагается на 19-й строчке с 6 очками.
В следующем туре «Жирона» сыграет против «Альмерии» 20 октября. Соперником «Кадиса» станет «Реал Бетис», встреча пройдет на день раньше.
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