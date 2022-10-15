«Жирона» в добавленное время избежала поражения от «Кадиса»

«Кадис» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У гостей автором забитого мяча стал полузащитник Алекс Фернандес, отличившийся на 46-й минуте.

Спастись хозяевам от поражения помог Кристиан Стуани, реализовавший пенальти на 90+11-й минуте.

После девяти туров «Жирона» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Кадис» располагается на 19-й строчке с 6 очками.

В следующем туре «Жирона» сыграет против «Альмерии» 20 октября. Соперником «Кадиса» станет «Реал Бетис», встреча пройдет на день раньше.