«Жирона» примет «Реал» в рамках 16-го тура чемпионата Испании в субботу, 7 декабря. Матч пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Жирона» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 15-ти туров ла лиги команда из Жироны набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Королевский клуб с 33-я баллами располагается на второй строчке чемпионата.

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