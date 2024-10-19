«Реал Сосьедад» обыграл в гостях «Жирону» благодаря голу Оярсабаля

«Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Жироной» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Микель Оярсабаль.

Российский полузащитник «басков» Арсен Захарян не принимал участие в игре, поскольку продолжает восстановление после травмы лодыжки.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и расположился на 11-м месте в таблице ла лиги. «Жирона» идет на 13-й строчке, имея в активе аналогичное количество баллов.

В следующем матче национального первенства «Жирона» сыграет на выезде с «Лас-Пальмасом» 26 октября, а «Реал Сосьедад» днем позже примет «Осасуну».