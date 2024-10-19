Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:15

«Жирона» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги онлайн

«Жирона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 10-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Жирона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 10-м туре чемпионата Испании в субботу, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне и начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Ключевые события игры «Жирона» — «Реал Сосьедад» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
19 окт, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Реал Сосьедад

Соперники провели в ла лиге по 9 матчей. «Жирона» с 12 очками расположилась на 11-м месте, «Реал Сосьедад» — с 9 очками на 15-м.

ФК Жирона
ФК Реал Сосьедад

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Подопечные Тутберидзе скопипастили костюмы великих чемпионов? На чем поймали наших в Америке
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Лукашенко заявил о сложных переговорах с представителями стран Запада
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя