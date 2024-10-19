«Жирона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 10-м туре чемпионата Испании в субботу, 19 октября. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне и начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ». Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Ключевые события игры «Жирона» — «Реал Сосьедад» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Соперники провели в ла лиге по 9 матчей. «Жирона» с 12 очками расположилась на 11-м месте, «Реал Сосьедад» — с 9 очками на 15-м.