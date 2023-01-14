«Жирона» одержала волевую победу над «Севильей»

«Жирона» одержала волевую победу над «Севильей» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Жирона» набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Севилья» пока находится на 15-й строчке, имея в активе 15 очков.