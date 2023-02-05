«Валенсия» на выезде проиграла «Жироне»

«Валенсия» на выезде проиграла «Жироне» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

«Летучие мыши», которые недавно уволили Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, находятся на грани зоны вылета. Команда занимает 16-е место, имея в активе 20 очков.

«Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 11-ю строчку.