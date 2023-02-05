Сегодня, 20:06
«Валенсия» на выезде проиграла «Жироне» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.
«Летучие мыши», которые недавно уволили Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера, находятся на грани зоны вылета. Команда занимает 16-е место, имея в активе 20 очков.
«Жирона» набрала 24 очка и поднялась на 11-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования