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«Жирона» — «Вильярреал»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Жирона» и «Вильярреал» сыграют 14 мая в матче ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Жироны» Кристиан Португес.
Кристиан Португес.
Фото Reuters
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«Жирона» на домашнем стадионе «Монтиливи» сыграет с «Вильярреалом» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу 14 мая. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Жирона» — «Вильярреал» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 21.55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Жирона» с главным тренером Мичелом располагается на третьем месте в турнирной таблице ла лиги с 75 баллами. «Вильярреал» под руководством Марселино Гарсии Тораля набрал 48 очков и идет на девятой строчке. «Жирона» выступит в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2024/25.

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Футбол
ФК Вильярреал
ФК Жирона
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