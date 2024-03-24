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Испания

24 марта, 15:50

Лапорта: «Если «Барселона» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави продолжил работу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, будет ли клуб пытаться сохранить главного тренера команды Хави по окончании сезона.

«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются. Представьте, если мы выиграем титул. Я думаю, Хави пересмотрит свое решение и скажет нам, что хочет делать. Если мы выиграем титул, я бы хотел, чтобы Хави продолжил работу», — приводит слова Лапорты ElDesmarque.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. 44-летний специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

После 29 туров сине-гранатовые занимают второе место в ла лиге, набрав 64 очка. Отрыв от лидирующего «Реала» составляет 8 очков. Также «Барселона» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «ПСЖ».

ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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